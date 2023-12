Atletica leggera: cross. Bedini va all’Europeo. Convocato in azzurro. Sarà con la Under 23

Nicolò Bedini, classe 2002, alfiere del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, domani corre con la maglia della Nazionale Under 23 all campionato europeo di cross, in programma in Belgio, a Bruxelles.

"Siamo felici per Nicolò – commenta il presidente del sodalizio biancoverde garfagnino Graziano Poli – e sono sicuro che disputerà una bella gara. Io stesso, con mia moglie Paola Lazzini ed altri, saremo a Bruxelles per fare il tifo per lui, un talento nato che ha già indossato la maglia della nazionale azzurra nelle giovanili. Sta attraversando un buon momento di forma e sono sicuro che farà bella figura".

I dirigenti garfagnini speravano anche nella convocazione di Lorenzo Brunier, classe 1996, che pochi giorni fa aveva conseguito un brillante secondo posto a Trieste, al Cross internazionale della Carsolina, con il tempo di 30’36”, ma così non è stato. Allora tutti a tifare per il ventunenne Bedini.

In bella evidenza, nei giorni scorsi, anche altri atleti del Parco Apuane. Alla Firenze Marathlon buona prestazione per Daniele Bazzichi, classe 1976, che, con il tempo di 2h49’, ha chiuso al ventiduesimo posto assoluto e tra i primi in categoria. Positive prove anche per Simone Cimboli, Marino Mimmo e Francesco Ciardetti.

A Prato Sesia (Novara) ritorno alle competizioni nel Cross del Panathlon per Alberto Boldrini e Mauro Vierin che, sui 6 km, hanno ottenuto, rispettivamente, il primo posto "MM 50" in 23’18” e il terzo posto nella "MM 55", in 24’38”.

Dino Magistrelli