Atletica leggera - Cross. Parco Alpi Apuane a un passo dal titolo toscano

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, come squadra e la giovane promessa biancoverde Nicolò Bedini, vincitore assoluto della gara a livello individuale, protagonisti (foto) a Castelfiorentino della prima prova di corsa campestre regionale, valida per l’assegnazione del titolo toscano della specialità. Il Parco Alpi Apuane, che ha aggiunto, negli ultimi mesi, alla sua già competitiva "rosa", diversi giovani specialisti del cross, si è, così, portato saldamente al comando della classifica parziale maschile, con 9 punti, distanziando di ben otto lunghezze la storica rivale di queste ultime stagioni, la forte Toscana Atletica. Nicolò Bedini, classe 2002, con il tempo di 30’37”, si è imposto sui dieci chilometri dell’ impegnativo tracciato, con una condotta di gara autoritaria e sempre al comando dal primo giro. Sul traguardo il portacolori del Parco Apuane ha prevalso sul forte Gasmin Abderrazzak, classe 2001, di 9” e sul compagno di squadra Mattia Galliano, classe 2001, all’esordio con il Parco Alpi Apuane che ha chiuso in 31’57”.

Marco Zanzottera ha, poi, portato il terzo punteggio utile al team biancoverde per la classifica a squadre, chiudendo al quinto posto in 31’59”. Fuori dal podio, al quarto posto, Jean Baptiste Simukeka del Gs Orecchiella, quinto il ricordato Zanzottera, sesto Emanuel Daniel Ghergut della Toscana Atletica, settimo Girma Castelli dell’Orecchiella.

Il Parco Apuane guida la classifica provvisoria con 9 punti (un punto portato da Bedini, tre da Galliano, cinque da Zanzottera) davanti a: Toscana Atletica 17; Orecchiella Garfagnana 29; Policiano Arezzo 44; Atletica Virtus Lucca 49; Atletica Pietrasanta Versilia 61. (Ricordiamo che il vincitore prende un punto, il secondo due, il terzo tre e così via. Pertanto è primo in classifica chi ha il punteggio minore). Ogni squadra somma i tre migliori risultati dei propri atleti.

Dino Magistrelli