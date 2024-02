Atletica leggera - Cross. Parco Apuane super 14 titoli toscani di fila

Lo squadrone biancoverde del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar (foto) del presidente Graziano Poli e del direttore sportivo Paolo Bonatti ha conquistato il quattordicesimo titolo toscano consecutivo a squadre di cross. Nella seconda prova regionale, che si è disputata a Barberino del Mugello, la società garfagnina è riuscita a completare l’opera iniziata il 21 gennaio a Castelfiorentino, nonostante l’agguerrita controffensiva dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno che ha messo seriamente in dubbio fino all’ultimo la leadership dei biancoverdi diretti da Graziano Poli.

La pioggia di questi giorni aveva reso il percorso del Lago di Bilancino un autentico acquitrino, risultando così 10 chilometri pesantissimi. Nella prima parte di gara si sono avvantaggiati Francesco Alliegro e Jean Marie Niyomukiza (Libertas Unicusano Livorno), Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane) e Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly). Esemplare la resistenza, nel gruppetto di testa, di Brunier che è riuscito, così, a difendere il piccolo vantaggio della squadra garfagnina. Nella volata finale la vittoria è andata a Francesco Alliegro, con Lorenzo Brunier secondo; al terzo posto Jean Marie Niyomukiza. Più staccato, quarto, Abderrazzak Gasmi, seguito da: Federico Maione (Libertas Unicusano Livorno) e da un ottimo Mattia Galliano (Gp Parco Alpi Apuane). Altri risultati di rilievo per i biancoverdi: 8° Marco Zanzottera, 10° Giacomo Verona, 14° Alessio Terrasi e 16° Stefano Bascherini; cui si aggiungono il 32° posto di Younes Tarhia e il 76° di Alessandro Beani.

Nella classifica finale per società, il Gp Parco Alpi Apuane è, così, riuscito a vincere con 6 punti, davanti alla Libertas Unicusano Livorno con 9 punti. Sul terzo gradino del podio è salita la Toscana Atletica Jolly, con 17 punti; quarto il Gs Orecchiella Garfagnana con 23 punti; poi: Up Policiano Arezzo Atletica 41, Atletica Pietrasanta Versilia 43 punti e Atletica Virtus Lucca 40 punti (il punteggio funziona a rovescio, in una sorta di ciapanò). Queste, dunque, le migliori qualificate per la finale nazionale del 10 marzo a Cassino.

Dino Magistrelli