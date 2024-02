Atletica leggera - Cross. Tre titoli toscani per la Virtus. Arrivano tutti dalle staffette

Gli spalti delle Mura di Lucca hanno fatto da sfondo ai toscani di cross. Quasi un migliaio gli atleti in gara ai campionati toscani staffette di cross settore "Assoluto" e "Promozionale" e alle gare individuali cross "Master", dando vita a una bellissima domenica di sport e aggregazione.

Virtus Lucca grande protagonista anche sul piano dei risultati, con tre titoli toscani su sei a disposizione, un bronzo e un ottimo sesto posto. A salire sul primo gradino del podio sono Walter Fauci, Paolo Marsili, Filippo Sodini e Alessandro Santangelo, campioni toscani di staffetta "4x2 km"; Leonardo Santangelo, Yabsra Meschi e Giulio Guccione, campioni toscani "Cadetti" di staffetta "3x1000"; e Gaia Sica, Chrismaelie Felici e Sveva Bertolucci, campionesse toscane "Ragazze" di staffetta "3x1000". Bronzo per Ginevra Montanaro, Mia Galigani e Maia Fava nella staffetta "3x1000" "Cadette". Sesto posto per Ulisse Bertolucci, Massimo Garfagnoli e Andrea Fontanelli nella staffetta "3x1000" "Ragazzi". L’evento ha confermato la capacità organizzativa della Virtus del presidente Nando Caturegli.

Il fine settimana si era preannunciato interessante già da sabato al palaindoor di "Carrara", dove, in occasione dei campionati toscani di prove multiple "Cadetti" maschili e femminili, la Virtus si è distinta con: Federico Pellegrini, terzo, Federico Serafini, quarto, così come Nikola Trzos nella gara femminile, Luca Cantoni e Lorenzo Castrogiovanni, rispettivamente, sesto e settimo e Giovanni De Gaspari, decimo.

Dai campionati italiani "Juniores" indoor di Ancona era arrivata, poi, la doppia gioia per Aurora Massaglia, come riferito nei giorni scorsi: l’atleta allenata dal tecnico Luca Rapé, prima ha conquistato l’argento tricolore nel salto in lungo, con la misura di 5.67, a soli due centimetri dall’oro; e il giorno dopo aveva centra anche un ottimo quinto posto nel triplo, con la misura di 11.94 che le vale come nuovo primato personale.