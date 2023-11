Atletica leggera. Doppietta della Virtus: "A» argento e bronzo

La conferma della serie "A" argento per la squadra maschile, con 16991 punti e quella della serie "A" bronzo per la squadra femminile che, con 15781 punti, strappa la permanenza per uno storico secondo anno consecutivo nella prestigiosa categoria. Questo il verdetto delle classifiche definitive del Club challenge assoluto 2023 che delineano la prossima stagione, con la Virtus Lucca che si conferma ai vertici del movimento nazionale dell’atletica leggera con entrambe le squadre come pochi altri club in Italia.

"Una soddisfazione immensa – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli – , una conferma che dimostra la bontà del lavoro svolto in questi anni. Mantenersi ad alti livelli è una cosa che non può mai essere data per scontata nell’ambito sportivo, né dalla società né tantomeno dalla città o dalle istituzioni. Posizionare due squadre così in alto, al quindicesimo posto quella maschile, a un soffio dal tornare in serie “A” oro e al trentesimo quella femminile, riuscendo nel non semplice compito di mantenere, da matricola, la categoria, sono risultati significativi".

"Testimoniano una continuità di altissimo profilo – conclude Martinelli – che non è di certo casuale, ma frutto dell’impegno e dell’investimento nel settore giovanile e che conferma la validità della politica, della filosofia e della strategia di lungo corso e dalle ampie vedute che la società ha sempre perseguito".