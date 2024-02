Atletica leggera: ennesimo record indoor per Zaynab. In Polonia però è seconda a un centesimo da Ewa Swoboda. La Dosso migliora il suo primato nei 60 piani

Diciamo pazzesco? Diciamolo, perché Zaynab Dosso, impegnata nel meeting Gold Copernicus a Torun, in Polonia, lima ancora centesimi al suo primato italiano dei 60 piani indoor, portandolo a 7’’02, a un solo centesimo dalla vincitrice della gara, la fortissima polacca Ewa Swoboda che in carriera ha comunque anche un 6’’99 del 2022. Questa volta la portacolori delle Fiamme Azzurre di scuola Corradini Rubiera (cresciuta dal tecnico Loredana Riccardi) parte benissimo dai blocchi ed ha il miglior tempo di reazione in 0.131: la Swoboda replica con un similare 0.135 (parliamo di 4/1000 di secondo di differenza) e dunque la gara è tutta un testa a testa. La Dosso sfrutta la sua partenza per restare leggermente davanti per una trentina di metri, poi la polacca recupera centimetro dopo centimetro. Sotto la cellula fotoelettrica dell’arrivo la differenza è proprio… una testa, perché la Dosso finisce addirittura i 7’’016 che viene ovviamente arrotondato a 7’’02. La Swoboda vince con 7’’01, dietro alle due arriva la giamaicana Shashalee Forbes in 7’’13, poi la lussemburghese Patrizia Van Der Veken in 7’’19, la belga Rani Rosius in 7’’24, la britannica Imani Lansiquot e le due polacche Krystsina Tsimanouskya e Magdalena Stefanowicz. Così Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia di sempre (corre a oltre 30 km/h con partenza da fermo) continua la sua marcia di avvicinamento ai campionati del mondo in programma a Glasgow dal primo al 3 di marzo. Claudio Lavaggi