Atletica leggera. Fedriga nell’élite della velocità: bronzo nei 60 agli Assoluti indoor

Straordinaria impresa di Carlotta Fedriga, diciannovenne sprinter nata e cresciuta nel vivaio dell’Edera Atletica. La velocista, classe 2004 ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona: davanti a lei campionesse quali Zaynab Dosso, neo primatista italiana con 7’’02 a inizio febbraio nel World Indoor – peraltro terzo tempo al mondo – e la detentrice del titolo 2023 Gloria Hooper.

Fedriga era approda alla rassegna nazionale con ambizioni da finalissima, avendo recentemente demolito il personale fino a portarlo a 7’’39, settimo tempo accreditato fra le 24 partenti. Un compito sicuramente non semplice, visto l’agguerrito lotto delle avversarie, ma anche la formula: tre batterie con solo le prime due classificate e quelle con gli altri due migliori tempi ad accedeere alla finale. Senza possibilità di errori.

Come detto, praticamente tutte le migliori sono al via: ben tre primatiste italiane della 4x100 che nell’agosto scorso è giunta quarta ai Campionati Mondiali (Dosso, Bongiorni e Pavese), nonché le plurimedagliate azzurre Hooper, Siragusa e Herrera, così come la più volte primatista italiana giovanile Pagliarini. Tutte presenti: d’altronde è l’anno olimpico e anche degli Europei a Roma. Ma Carlotta Fedriga, allenata dalla madre Giuliana Spada, è pronta a dare il meglio di sé.

Nella terza batteria la forlivese è praticamente perfetta: seconda in 7’’38, suo nuovo personale di un centesimo, alle spalle della marziana Dosso che vince con un sontuoso 7’’12. Alla fine passa anche la terza, Alessia Pavese dell’Aeronautica, che chiude in 7’’42. La Fedriga ha il quinto tempo di qualificazione alla finale che condivide, oltre che con Dosso e Pavese, con Bongiorni (7’’32), Hooper (7’’33), De Masi e Berton (7’’38), con lo stesso tempo di Fedriga, nonché Pagliani (7’’42).

In finale Zaynab Dosso è straripante con un tempo inarrivabile per tutte le altre: vince il titolo italiano in 7’’06, mentre dietro di lei piombano insieme sul traguardo Fedriga, Hooper e Bongiorni. Dal fotofinish sarà seconda posizione per Gloria Hooper con 7’’31 e, appunto, terza per Fedriga in 7’’33, altro personal best che abbassa di ben 22 centesimi quello dello scorso anno. Per la forlivese, che macina record a ripetizione, è l’ingresso definitivo in una nuova dimensione.

Fra l’altro le soddisfazioni in casa Fedriga non sono finite, perché nella pedana del getto del peso la mamma e allenatrice Giuliana Spada dà i giusti consigli alla sorella maggiore di Carlotta, Martina, classe 2002. Anche per la più esperta delle Fedriga (pure lei ovviamente tesserata per l’Edera), un’ottima gara condita col record personale di 13,09 metri al terzo lancio (12,80 e 12,26 metri nei primi due), che vale la nona posizione assoluta.