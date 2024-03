Atletica leggera. Fedriga, stage in azzurro per le staffette

Tutto pronto per una nuova avventura in azzurro. Carlotta Fedriga, l’atleta dell’Edera Atletica di Forlì allenata da Giuliana Spada, è infatti impegnata nei prossimi giorni a Roma agli ordini del responsabile di settore della nazionale dei velocisti Filippo Di Mulo, per una settimana di lavoro che avrà un obiettivo molto importante: formare i quartetti che dovranno partecipare ai prossimi appuntamenti stagionali, ovvero nientemeno che i Campionati del Mondo delle staffette, in programma alle Bahamas il 4 e 5 maggio, i Campionati Europei di Roma dal 7 al 12 giugno e, naturalmente, anche i Giochi Olimpici di Parigi.

La sprinter forlivese, diciannovenne, si è confermata atleta di alto livello, ottenendo recentemente una fantastica medaglia di bronzonei 60 ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona, inchinandosi soltanto a Zaynab Dosso, che aveva appena ottenuto il primato italiano al coperto in 7’’02 – peraltro terzo tempo al mondo –, poi addirittura medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow, e dalla detentrice del titolo 2023 Gloria Hooper.

Carlotta Fedriga nel collegiale sarà in ottima compagnia. Tra i presenti, infatti ci sarà tre quarti della formazione maschile che ha vinto l’oro olimpico nella 4x100 a Tokio, ovvero Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Al femminile, invece, saranno presenti ovviamente la stessa Zaynab Dosso e le tre primatiste italiane nella staffetta medaglia di bronzo agli Europei di Monaco e quarta classificata ai Mondiali di Budapest, ovvero Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Per la Fedriga davvero un’esperienza eccellente di cui far tesoro.

u. b.