Atletica leggera. Gavagni d’argento agli assoluti indoor. Festa per l’Alga

AREZZO

Nicholas Gavagni (nella foto) dell’Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai campionati Italiani juniores indoor. L’atleta aretino è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di categoria dove è stato protagonista di una prova particolarmente positiva con un salto di 7.15 metri con cui è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita. Il titolo di vicecampione italiano è arrivato già al primo anno nella categoria juniores contro avversari più grandi e più esperti, con Gavagni che è riuscito a dare seguito all’argento conquistato nel giugno del 2023 ai campionati italiani allievi e che ha dunque trovato definitiva consacrazione tra le promesse tricolori del salto in lungo.

In pista tra gli juniores anche Riccardo Cincinelli che ha gareggiato nei 60 ostacoli e che, dopo aver festeggiato il titolo regionale, ha mostrato il proprio valore in ambito nazionale con l’accesso alla semifinale. Il fine settimana è stato arricchito dalla conquista del quinto titolo regionale giovanile del 2024 dell’Alga Atletica Arezzo con Stella Arniani: questa giovane promessa ha trionfato nel salto con l’asta al campionato toscano indoor Cadette di Firenze con il record personale di 2.70 metri.