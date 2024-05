ATLETICA LEGGERA: giochi sportivi studenteschi. Lamberti campionessa di salto in lungo Giovane atleta casentinese campionessa regionale di salto in lungo ai Giochi sportivi studenteschi a Livorno. Rebecca Lamberti si qualifica per la fase nazionale a Pescara. Zoe Zavagli si distingue nella velocità. Entrambe allenate da professioniste e con ottimi risultati scolastici.