Atletica leggera. I toscani assoluti di cross oggi sotto le Mura

Lucca si prepara alla prima grande manifestazione del 2024 con una delle gare più particolari e rappresentative della stagione invernale dell’atletica leggera toscana.

Oggi, infatti, gli spalti delle mura urbane ospiteranno i campionati toscani staffette di cross settore "Assoluto" e "Promozionale" e le gare individuali di cross "Master", in un appuntamento che racchiude, da oltre un ventennio, la tradizione e l’efficienza della macchina organizzativa della Virtus Lucca, sempre attenta a valorizzare la città attraverso l’impegno nello sport.

Circa un migliaio di atleti di oltre quaranta differenti società gareggeranno nel suggestivo contesto cittadino, con le Mura a fare da classico e suggestivo sfondo alla competizione che prenderà il via alle 9.30 con le staffette, maschili e femminili, "4x1 giro" (due chilometri).

Alle 10.05 e alle 10.30 sono in programma, rispettivamente, la staffetta "Ragazze" e quella "Ragazzi" "3x1000 metri"; mentre, alle 10.50 e alle 11.10, sarà la volta della staffetta "Cadette" e "Cadetti" "3x1000 metri".

Dalle 11.30 inizieranno, infine, le gare individuali di cross dedicate alle categorie "Seniores" e "Master".

Oltre agli atleti impegnati in gara saranno presenti anche numerosi tecnici, dirigenti e addetti ai lavori, la cui partecipazione arricchirà quella che si preannuncia come l’ennesima occasione di festa per l’atletica leggera toscana e lucchese.