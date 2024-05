Atletica leggera - Il "compleanno". Il Parco Alpi Apuane celebra i suoi vent’anni

La società biancoverde del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, con sede a Castelnuovo, celebra in questi mesi i venti anni di attività sportiva ed organizzativa. Tutto prese avvio un tardo pomeriggio del novembre 2003 nello studio del notaio Giampiero Petteruti. Il merito di essere arrivati alla costituzione della società era di quattro persone, amici prima di tutto, che hanno scritto, poi, pagine indelebili del podismo provinciale, regionale e nazionale, Graziano Poli, Nello Domenicali, Andrea Massei e Fabrizio Riva.

La prima affiliazione alla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) risale al 2004, quando società biancoverde, sempre presieduta da Graziano Poli, che è stato anche uno dei più forti atleti fino ad una decina di anni fa, contava soltanto 20 atleti tesserati, cresciuti, poi, fino agli attuali oltre duecento, italiani e stranieri. A livello agonistico centinaia sono stati i successi a livello di squadra e personale per la società biancoverde del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria Paola Lazzini. I più recenti, la conquista del campionato italiano assoluto maschile per società di cross 2024, a Cassino. Poi ben quattordici titoli toscani consecutivi a squadre di cross finora in bacheca.

A livello di singoli, la recente tripletta di Nicolò Bedini, classe 2002, campione italiano assoluto Under 23 sui 10mila in pista; nei tremila metri in pista indoor e nel cross. Da anni gli atleti del presidente Poli sono protagonisti in tutta Italia delle gare assolute e "master" Fidal su strada e in pista, nelle competizioni "Uisp" e "Csi".

Questi i record maschili societari di assoluto valore. Giovanni Boccoli di Pietrasanta negli 800 metri in pista, con il tempo di 1’55”84, stabilito nel 2015 a Pontedera; Francesco Guerra nei 1500 metri in pista, con il tempo di 3’44”97, a Milano nel 2022; Francesco Guerra nel Miglio, con il tempo di 4’02’’74, a Milano nel 2022; Nicolò Bedini nei 3mila metri in pista, con il tempo di 8’04“54, nel 2024 ad Ancona; Francesco Guerra nei 5mila metri in pista, con il tempo di 13’42’’33, stabilito nel 2022 a Zolder in Belgio; William Kibor nei 10mila metri su pista, con il tempo di 28’23’’66, corso nel 2014, a San Miniato (Pisa); Paul Tiongik nei 10 chilometri su strada, con il tempo di 28’38’’, stabilito nel 2022 a Castelfranco Veneto (Treviso); Paul Tiongik nella mezza maratona (21,097 km) con il tempo di 1h00’01’’, stabilito nel 2022 a Roma; Oliver Irabaruta nella maratona con il tempo di 2h09’48’’, stabilito nel 2018 a Porto (Portogallo); Alessio Terrasi nei 50 km, con il tempo di 3h 02’34“, fissato nel 2023 a Castel Bolognese (Ravenna); Mirco Toma nei 100 chilometri con il tempo di 10h16’58“, stabilito nel 2018 a Faenza.

