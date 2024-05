ATLETICA LEGGERA, il giovane spezzino impegnato nel ’continental tour bronze’ IN BELGIO. Lattarulo, debutto internazionale: ai nastri di partenza nei 200 metri a Bruxelles

Giornata speciale quella di oggi per Ianko Lattarulo, portacolori della Atletica Spezia Duferco, che fa il suo esordio a livello internazionale a Bruxelles, in un meeting del Continental Tour Bronze, considerato una rampa di lancio per talenti in cerca di consacrazione. Lattarulo, che ha esordito nei 200 metri a Milano a inizio mese con un buon 21,44, è andato in Belgio con l’obiettivo di fare il suo personale, possibilmente abbattendo già da oggi il muro dei 21 secondi, che gli consentirebbe di qualificarsi in anticipo per gli Assoluti in programma a fine giugno al Montagna (minimo richiesto 21,10) evitando di passare per le qualificazioni dei Challenge sprecando preziose energie.

La pista è una delle migliori al mondo, per questo motivo ben 245 atleti provenienti da tutta Europa si ritroveranno nella capitale belga per una sorta di happening della velocità, con l’obiettivo di migliorare se stessi per ottenere i pass per le varie competizioni della stagione, che culminerà in agosto con le Olimpiadi di Parigi.

"Siamo arrivati venerdì, piove e fa freddo – racconta dal Belgio papà Antonio - speriamo che il tempo migliori, altrimenti verrebbero meno le condizioni per fare un gran risultato cronometrico, che è il motivo per cui Ianko è venuto fin qui". Le varie batterie si svolgeranno in base al tempo di ingresso, partendo dai più lenti per finire con i più veloci, con lo spezzino che con 21,16 è accreditato del ventiduesimo tempo (migliore degli italiani in gara)e che quasi certamente sarà in pista nella terzultima batteria.

La gara dei 200 è in programma dalle 13.40 alle 15.10 e sarà visibile sul canale youtube della manifestazione.

