Atletica leggera - Il meeting dei record: "Città di Lucca": cinque i nuovi primati

Ancora un grande successo organizzativo in casa Virtus per la terza edizione dell’"Italiana Assicurazioni Meeting iternazionale Città di Lucca" che si è svolto lo scorso week-end al campo ex Coni "Moreno Martini" e che ha visto la partecipazione di atleti internazionali, quale tappa challenger del "World Athletics Continental Tour", con un totale di 78244 punti raggiunti in questa edizione.

Sono stati ben cinque i record del meeting ottenuti, tutti al maschile: nel peso, nei 110 hs, nel salto in lungo, nel giavellotto e negli 800 metri; uno eguagliato nell’alto femminile.

La star italiana era Leonardo Fabbri, fresco di nuovo primato italiano e autore, in pedana, come riferito nell’edizione di ieri, di una grande prova, con un 22,59. Omar McLeod campione olimpico di Rio 2016, è giunto primo sui 110 hs e secondo sui 100 metri; mentre il sudafricano Tsebo Matoso ha vinto la gara dei 100, con Adama Gemili che si è piazzato al terzo posto. Successo per Tommaso Maniscalco negli 800 e del keniano Alamisi nei 3000. Nell’asta è stata una sfida tutta italiana, con Matteo Oliveri, Simone Bertelli e Ivan De Angelis, tutti con 5.45; ma con l’atleta di casa che la spunta, scrivendo anche il suo primato stagionale.

Non è mancato lo spettacolo anche nel lungo, con il 7.99 del sudafricano Temoso Masikane, mentre, nel giavellotto, il polacco Dawid Wegner, con 79.46, ha preceduto il connazionale Mrzyglod in una gara in cui è stato in ombra il campione olimpico di Rio 2016 e terzo miglior giavellottista di tutti i tempi, Thomas Rohler.

Nel femminile, nei 100 metri, la trinidegna Ahye si è aggiudicata la gara davanti ad Alessia Pavese e Giorgia Bellinazzi; mentre, sui 100 hs, conferma per la giamaicana Britany Anderson che ha preceduto Veronica Besana. Vittoria negli 800 e nei 3000 per le etiopi Adanu Nenko e Mebriht Mekonen. Nel salto in alto Idea Pieroni e Asia Tavernini chiudono entrambe a 1.85, davanti a Erika Furlani. Nel martello Bianca Ghelber si aggiudica il primo posto ai danni della campionessa del mondo Under 20, Rachele Mori.

"Avevamo tre obiettivi – ha commentato Matteo Martinelli –: il consolidamento tecnico dell’evento, il consolidamento economico, con la relativa sostenibilità della manifestazione e, soprattutto, quello di fare un ulteriore passo in avanti, affinché il meeting iniziasse a diventare un appuntamento di riferimento del maggio lucchese per gli appassionati di atletica e di sport di Lucca. Il numero record di spettatori paganti e le prestazioni tecniche incredibili fanno sì che questa terza edizione, targata Italiana Assicurazioni, sia stata un grande successo".

Alessia Lombardi