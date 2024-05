Atletica leggera. Il Meeting senza Barriere giunge alla 24ª candelina

Stamattina ha luogo il 24ª ‘Meeting di atletica Senza barriere’ al campo sportivo ‘Carlo Gotti’ di Forlì, organizzato dall’associazione Incontro Senza Barriere. L’iniziativa rientra in All4games, progetto dedicato a giovani, sport e inclusione e animato da un largo partenariato con capofila la Provincia di Forlì-Cesena.

Fino a mezzogiorno le gare, poi premiazione di tutti i partecipanti. Alle 12.30 un buffet a cui sarà possibile partecipare previa prenotazione (è possibile partecipare chiamando il numero 348. 0064536 e 885). Le majorette e animeranno l’intera giornata.

Per l’evento sono state coinvolte alcune scuole superiori del territorio, tra cui il Liceo scientifico (indirizzo sportivo), il Liceo delle scienze umane e l’Istituto agrario.

L’incontro prevede diverse postazioni in cui gli atleti si sfidano in diverse discipline, suddivisi in 4 squadre stabilite sul campo; squadre composte da ragazzi abili e disabili insieme perché il motto della giornata è ‘Si fa insieme e non si vince da soli’. Queste le competizioni: 100 metri, staffetta 4x50, lancio del vortex o della pallina e salto in lungo

Grazie, infine, al contributo del progetto All4games questa 24ª edizione del meeting prevede una novità importante: oltre alle classiche sfide di atletica leggera, ve ne sarà una di calcetto.