Atletica leggera - Il mercato. Un Parco Alpi Apuane da Coppa dei campioni

Brillano i nomi di René Cuneaz e Mattia Galliano tra i numerosi atleti assoluti e masters (dopo i 34 anni) che, dal 1° gennaio, fanno parte del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli e della segretaria generale Paola Lazzini.

Per la squadra assoluta arrivano in biancoverde il campione italiano di maratona nel 2019, già azzurro nel 2022 alla maratona europea di Monaco, il valdostano René Cuneaz, proveniente dalla storica Cus Patria di Milano. Poi, dalla Rota Chiusani di Saluzzo, il giovane specialista della pista e figlio d’arte, Mattia Galliano. Quindi diverse promesse (sotto i 23 anni): come Marco Zanzottera, proveniente dalla Unione sportiva Sangiorgese di Milano; e, dalla Valle d’Aosta, le scoperte del coach Moreno Gradizzi, che rispondono ai nomi di Jean Pierre Vallet e Loic Proment.

Per quanto riguarda la squadra masters maschile e femminile daranno il loro contributo, per cercare di bissare lo storico "Triplete 2023": Andrea Nannizzi, Michelangelo Fanani, Jonatan Toni, Giordano De Servi, Simona Carradossi e Massimo Daddoveri, provenienti dall’ Orecchiella Garfagnana. Poi: Andrea Mori dai Marciatori di Barga, Elena Spallina dalla Cambiasso di Genova; mentre Andrea Orsi, proveniente dal Gregge Ribelle di Siena, rinforzerà la squadra degli ultra-trail biancoverdi.

Si chiude, dunque, con un bilancio positivo l’anno agonistico dei biancoverdi, già proiettati verso la nuova stagione di cross di inizio 2024. Per il secondo anno consecutivo, grazie all’ottimo secondo posto assoluto, ottenuto sui prati di Gubbio lo scorso marzo, il team garfagnino parteciperà alla Coppa dei campioni di cross per club, il prossimo 25 febbraio, ad Albufeira, in Portogallo, difendendo i colori azzurri dell’Italia, assieme alla blasonata compagine emiliana dell‘Atletica Casone di Parma nella gara "elite" maschile.

La "rosa" completa del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli sarà presentata sabato 27 gennaio, alla pista dello stadio "Nardini" di Castelnuovo, in occasione della seconda edizione del "Corri il tuo 5000".

Dino Magistrelli