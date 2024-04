Atletica leggera. Il Parco Alpi Apuane cala il tris

Nicolò Bandini, Wambua Bernard Musau (foto) e Ioana Lucaci, i tre forti atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, protagonisti. A Bergamo, alla "Sarnico-Lovere Run", sul lago d’Iseo, vittoria assoluta per Wambua Bernard Musau e buona prova per il compagno di squadra Mirco Toma, decimo assoluto. Ad Arezzo, alla "Ecocorsa del Lago", primo posto assoluto per Nicolò Bandini. Infine, a Pistoia, al trofeo "Ultimo Ghibellino", primo posto assoluto femminile per Ioana Lucaci e buone prove per gli altri biancoverdi: Davide Pruno, quarto assoluto tra gli uomini, Maricica Lucaci e Giovanni Tommasi. Al campionato regionale assoluto "Fidal", sui 10 mila metri in pista, buona prova per Andrea Marsili. A Firenze, al "Montalbano Ecotrail", in evidenza Paola Stefani; e, alla "Padova Marathon", Andrea Meschi. A Torino, alla "Corsa di primavera", secondo posto assoluto per Mattia Scalas; a Savona, alla "Rapidissima", bene Luca Salotti; alla "London Marathon", bravi Roberto Tognari in 2h 46’ e Irene Monterotti.

Dino Magistrelli