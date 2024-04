Atletica leggera. Il presidente Stefano Giardi ospitato a Weihai in Cina

Il presidente dell’Uisp Atletica Siena Stefano Giardi è stato ospite in Cina grazie ad un accordo con la Federazione Cinese di Atletica. A Weihai Giardi è riuscito ad integrarsi nella cultura orientale, con l’obiettivo principale di trasmettere le conoscenze tecniche e l’esperienza internazionale nel salto in alto. Opportunità che ha permesso a Giardi di lavorare a stretto contatto con Yuan Duan, che vanta un primato personale di 2.24m e con il suo allenatore, Sun Zao. Una partnership che parte da lontano, il tecnico senese infatti nel 2019 aveva già avuto una collaborazione tecnica con la Federazione Cinese, che gli ha permesso di seguire alcuni atleti del calibro di Zhang Guowei, medaglia d’argento ai campionati mondiali del 2015 a Pechino. " Un’esperienza faticosa ma illuminante. È sempre bello mettersi alla prova in contesti nuovi e stimolanti - racconta Giardi - In queste situazioni è fondamentale adattarsi alla cultura locale, cercando di abbattere ogni tipo di barriera. Fortunatamente grazie anche all’aiuto di un traduttore sono riuscito ad imparare qualche parola in cinese". Il lavoro di Giardi si è concentrato particolarmente nel perfezionamento della rincorsa dell’atleta, fase di cruciale importanza in questa specialità. "Nel salto in alto una rincorsa imperfetta compromette la prestazione finale, ed è proprio questo aspetto che Yuan Duan sta cercando di perfezionare. Insieme al suo allenatore abbiamo deciso di stilare un programma di allenamento che si concentra sul miglioramento della forza, dell’elasticità muscolare e della postura dell’atleta. Dettagli che non possono essere trascurati ". Durante il suo soggiorno in Cina, Giardi è rimasto colpito dalle risorse e dagli impianti. "Lo sport è il miglior investimento per la crescita presente e futura di una nazione, e qui in Cina questo concetto l’hanno capito bene. Non ho potuto fare a meno di notare la presenza e la varietà di impianti indoor e outdoor".