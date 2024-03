Atletica leggera: il velocista Bokar, 35 anni, fa il tris ai campionati europei indoor master. Badji, è un trionfo: medaglie d’oro, argento e bronzo

La gara ce la racconta in due parole Giampaolo Cellario, tecnico di Badji alla Fratellanza Modena. "C’è poco da dire, Bokar è partito molto bene e credo che abbia dato il primo cambio con quasi venti metri di vantaggio sugli avversari. Poi i suoi compagni di staffetta hanno mantenuto il distacco e solo nel finale gli inglesi si sono avvicinati". Gli azzurri hanno vinto in 1’32’’91, davanti alla Gran Bretagna in 1’33’’31, Polonia in 1’34’’33, Germania 1’34’’87, Francia 1’40’’39 e Svizzera 1’40’’52. Sono passate nemmeno due ore e Bokar Badji è tornato in pista con la staffetta mista: sempre al via in prima frazione, si è ben comportato, ma la Gran Bretagna ha prevalso nettamente in 1’38’’19, sull’Italia in 1’41’’15, Finlandia 1’43’’92 e Spagna 1’44’’50. In questa staffetta, Bokar ha passato il testimone a Gloria Guerrini; poi a Giovanni Cinquegrana, per terminare la sua corsa al traguardo con Alessandra De Robertis. Va detto che a livello master vige il dilettantismo più puro: lo stesso Badji, che lavora a tempo pieno come tecnico in un’azienda reggiana, per ora ha anticipato spese di viaggio e alloggio… poi si vedrà.

Claudio Lavaggi