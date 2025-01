Atletica leggera. Internazionali Open di Madeira. Siragusa alla conquista dell’oro

In viaggio verso l’Oceano Atlantico. Sarà in Portogallo, a Madeira, il nuovo appuntamento agonistico di Gianni Siragusa. Il plurimedagliato marciatore di Colle di Val d’Elsa, forte dei titoli conquistati nella sua disciplina sia ai livelli europei che mondiali, parteciperà sabato 25 gennaio ai campionati internazionali Open di atletica leggera. Nella circostanza, come in innumerevoli altre occasioni, Siragusa rappresenterà l’Italia nella prestigiosa rassegna, che vedrà al via tanti portacolori determinati a raggiungere il traguardo più importante della competizione di marcia.

Favorito da una apprezzabile condizione fisica e atletica, Siragusa cercherà di mettersi in evidenza già nei 5mila metri di marcia in pista. Sempre tenendo in considerazione naturalmente una concorrenza di prim’ordine con atleti decisi a ritagliarsi uno spazio rilevante. La finale è in programma dunque sabato con partenza della gara alle 17,20. Un evento che, curiosamente, si svolge in contemporanea con le finali Open di tennis in Australia, guardando agli appuntamenti agonistici di carattere internazionale in programma nel fine settimana.

La sede dell’evento dedicato all’atletica leggera è il Centro sportivo della Riviera Brava, luogo ricordato anche per la crescita sportiva di un futuro campione del calcio come Cristiano Ronaldo, a pochi chilometri da Funchal, capitale di Madeira. Siragusa parte con intenti di prima fascia. Cercherà il successo e nello stesso momento cercherà di fermare anche il cronometro sul tempo della migliore prestazione nella specialità nella quale da anni eccelle.

Paolo Bartalini