Atletica leggera. La Fedriga a segno nei 100 in Finlandia

Era la più giovane tra le partecipanti ai 100 metri nel Meeting di Lahti, eppure è stata lei a vincere e anche piuttosto nettamente. La forlivese Carlotta Fedriga – 20 anni compiuti il 2 maggio – si è imposta infatti nella finale della velocità pura nella seconda tappa, delle 7 in programma, del circuito finlandese Motonet Yleisurheilun Gp. In precedenza si era corso a Jvaskyala, poi in giugno sarà la volta di Kuortane, in luglio a Lappeeranta e Joensuu, prima del gran finale, in agosto, a Oulu e poi a Tampere.

Carlotta Fedriga (nella foto in alto a destra sui blocchi), cresciuta nell’Edera Atletica, ha vinto la prima batteria dei 100 metri in 11’’45 (con +2.2 di vento a favore), superando tutte atleti finlandesi: nel dettaglio Jenna Kokkonen (11’’60), Anna Pursiainen (11’’70) ed Emma Tainio (11’’83), nell’ordine, l’hanno seguita in finale. Atto conclusivo nel quale la forlivese (-0.2 il vento) si è imposta con il tempo di 11’’61, battendo ancora Kokkonen (11’’70) e Haggqvist (11’’75).

Per la giovane velocista romagnola è una fase di grande crescita tecnica e agonistica: domani, infatti, al rientro dalla Finlandia, sarà a Roma per unirsi alle compagne della nazionale di staffetta 4x100, per partecipare all’ultimo raduno prima degli Europei di Roma 2024. Le azzurre si alleneranno sempre nella capitale, allo stadio dei Marmi, per preparare la rassegna continentale in casa.

