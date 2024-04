Atletica leggera. La Fedriga ai Mondiali di staffette

Carlotta Fedriga, dopo la splendida stagione indoor culminata nella medaglia di bronzo agli Assoluti nei 60 metri, decolla nei 100 dello Sprint Festival di Firenze del 13 aprile scorso. Formidabile il suo crono nella competizione in terra toscana, ovvero 11”50, con ben 27 centesimi di miglioramento rispetto al precedente personale. E’ una crescita continua quindi quella per la non ancora 20enne sprinter dell’Edera Atletica Forli, che centra alla prima uscita stagionale all’aperto nientemeno che la convocazione per i Campionati del Mondo di staffette, in programma alle Bahamas.

Fedriga entra dunque nel gruppo dei velocisti della nazionale e volerà già domani a Miami per un raduno tecnico di alcuni giorni, per poi trasferirsi a Nassau e prendere parte. appunto, alle World Athletics Relays sabato 4 e domenica 5 maggio, evento che mette in palio 14 quote olimpiche per ognuna delle cinque staffette: 4x100 maschile e femminile e 4x400 maschile, femminile e mista. Nel gruppo azzurro insieme alla sprinter forlivese nomi del calibro di Marcel Jacobs, Filippo Tortu, Zaynab Dosso e Dalia Kaddari.