Atletica leggera. Le ragazze del ’Bendandi’ prime ai provinciali

Le ragazze della scuola secondaria di primo grado "Bendandi" dell’IC Faenza San Rocco hanno vinto i campionati provinciali studenteschi di atletica leggera, disputatisi domenica scorsa al campo sportivo della Graziola. Questo risultato ha regalato la qualificazione alle gare regionali, che si svolgeranno il 3 maggio a Modena. Le studentesse che hanno gareggiato sono state Lavinia Camerini (classe 2^D) e Margherita Poli (3^B) negli 80 metri, Aurora Ceroni (2^D) nel salto in lungo, Lucia Melandri Lucia (2^A) nel lancio del vortex, Maia Minardi Maia (3^C) nel tiro a segno, Mihaela Secrieru (3^ C) nel salto in alto e Linde Guerrini Linde (2^D) nei 1000 metri. Anche i partecipanti maschili hanno ottenuto un ottimo piazzamento, arrivando terzi nella classifica delle scuole: Ian Zoli (3^B) gareggeranno negli 80 metri, mentre Antonio Buononato (3^D) parteciperà al lancio del vortex a livello regionale.