Atletica leggera - L’evento. Anche Vetter al Meeting

Il cast della terza edizione dell’"Italiana Assicurazioni Meeting internazionale Città di Lucca", in programma al campo "Moreno Martini" domenica 19 maggio, si arricchisce di un nuovo protagonista eccellente. Si tratta di Johannes Vetter, trentunenne giavellottista tedesco campione mondiale a Londra 2017 e detentore del secondo miglior lancio al mondo con la misura di 97.76 (a soli 72 centimetri dal primato del mondo detenuto dal 1996 dal ceco Jan Zelezny di 98.48, realizzato a settembre 2020 a Chorzow).

Settimo ai mondiali di Pechino 2015, quarto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 – dove alla sua prima partecipazione olimpica sfiorò clamorosamente il podio, arrivando a soli 6 centimetri dal terzo posto – , Vetter vanta anche il titolo di atleta europeo dell’anno 2017, il bronzo mondiale a Doha nel 2019, la medaglia d’oro in Coppa Europa lanci a Spalato e la vittoria "della Diamond league", entrambe nel 2021.

A curare l’organizzazione del meeting ci sarà, come nelle edizioni precedenti, la Virtus Lucca, con l’immancabile supporto del Comune, della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, della Regione Toscana e il patrocinio della Provincia e del Coni. La gara del giavellotto farà il paio con quella del peso che vedrà specialisti di valore assoluto come come Zane Weir, Kyle Blignaut e Leonardo Fabbri, bronzo agli ultimi mondiali indoor di Glasgow, argento ai mondiali outdoor di Budapest 2023 e detentore, con 22.37, della terza prestazione italiana di sempre.