Atletica leggera - L’evento. Grandi stelle al Meeting

Al "Moreno Martini" è tutto pronto per l’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca. Oggi, a partire dalle 17, si alzerà il sipario sulla terza edizione della kermesse, tappa challenger del World Athletics Continental Tour 2024, che vedrà sfidarsi all’impianto di via delle Tagliate alcuni tra i big dell’atletica leggera internazionale. 175 atleti da ben 37 diversi paesi. Grazie allo sforzo organizzativo della Virtus Lucca e al lavoro meticoloso dei due meeting director, Matteo Martinelli e Paolo Traversi, anche in questa edizione si assisterà a una competizione di livello assoluto.

Occhi puntati sulla velocità, con i 100 metri maschili in evidenza con sprinter del calibro del giamaicano Oshane Bailey, del sudafricano Tsebo Matoso, del britannico Adam Gemili e di Omar McLeod che sarà impegnato anche nei 110 hs. Grande attesa anche per Maxcel Amo Manu, campione mondiale paralimpico dei 100 e dei 200 metri a Parigi 2023. Nei 110 hs, a dare filo da torcere a Omar McLeod – campione olimpico di questa specialità a Rio 2016 e campione del mondo a Londra 2017 – , ci saranno Hassane Fofana, l’azzurro semifinalista agli ultimi mondiali di Budapest e il brasiliano Gabriel Constantino, alla sua terza partecipazione consecutiva a Lucca, che vanta un oro e un argento nelle due precedenti edizioni. Grande attesa per il peso, dove in pedana scenderà Leonardo Fabbri, nuovo primatista italiano con 22,95. A sfidarlo, tra gli altri, il sudafricano Kyle Blignaut, sesto ai Giochi olimpici di Tokyo e campione del mondo Under 20 nel 2018. Assenza forzata, invece, per Zane Weir a seguito di un fastidioso infortunio.

Confronto estremamente interessante sulla pedana del lungo con i sudafricani Ruswahl Samaai e Temoso Masikane, il ceco Radek Juska e l’indiano Jeswion Aldrin e l’azzurro Filippo Randazzo.

L’infortunio di Johannes Vetter, che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti del giavellotto, non toglie, comunque, smalto alla competizione di cui faranno parte il tedesco Thomas Rohler (campione olimpico a Rio), i due polacchi Cyprian Mrzyglod e Dawid Wegner, il sudafricano Rocco Van Rooyen e l’atleta di casa Roberto Orlando.

Nell’asta spicca la presenza di Simone Bertelli, campione europeo Under 20. Negli 800, infine, attenzione a Tommaso Maniscalco in fase crescente e a caccia di una maglia per gli europei.

Nel femminile, 100 metri con la trinidegna Michelle Lee Ahye e la giamaicana Jura Levi e i 100 hs con la sfida tra la giamaicana Crystal Morrison e Veronica Besana. Di rilievo anche il martello con Bianca Ghelber, argento l’anno passato e la giovane Rachele Mori, Nel salto in alto l’atleta di casa Idea Pieroni, argento agli ultimi campionati italiani assoluti indoor, ritroverà il duello con il bronzo Asia Tavernini in una gara in cui sono attese anche la prestazioni di Erika Furlani e Nicole Romani.

Alla presentazione (foto), oltre al vicepresidente della Virtus, Sergio Martinelli e ai due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi, l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti; il consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Luca Marchi; il responsabile marketing banche di Italiana Assicurazioni, Andrea Violante e gli atleti Omar McLeod, Simone Bertelli e Idea Pieroni.