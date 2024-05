Atletica leggera - L’evento internazionale. Un Fabbri da record

Dopo aver battuto il record italiano nel lancio del peso nella scorsa settimana a Savona, Leonardo Fabbri (foto), al Meeting Internazionale "Città di Lucca", con 22.59 in pedana, ha fissato il nuovo record della manifestazione lucchese.

"Bellissimo sentire questo calore – ha commentato l’atleta – . Era da tanto tempo che non gareggiavo in Toscana e ci tenevo in particolar modo. Ho tantissima passione per quello che faccio ed è bello quando le persone riescono anche loro ad appassionarsi. Spero di rendere felice chi guarda e di renderle orgogliose quando indosserò la maglia azzurra. Lancio per me stesso in primis, ma anche per far divertire gli altri, perché per troppo tempo il lancio del peso è stato in ombra, ma adesso sta facendo divertire tante persone e spero di continuare su questa strada, anche se c’è ancora tanto da fare. Da bambino vedevo le gare di Andrei ed aver battuto il suo record è motivo di grande orgoglio, ma devo ancora migliorare tanto".

Un meeting ben organizzato dalla Virtus Lucca che ha richiamato nella nostra città tanti atleti di fama internazionale, tra cui, appunto, Leonardo Fabbri.

Alessia Lombardi