Atletica leggera: l’impresa. Parco, scudetto storico

Eccezionale. E l’aggettivo più adatto per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar (foto) che, come già anticipato ieri, a Cassino, ha conquistato il campionato italiano assoluto maschile per società di cross. La formazione biancoverde ha distanziato di ben otto punti lo squadrone dell’Atletica Casone Noceto di Parma e di venti l’Atletica Val Brembana.

Per la compilazione della classifica finale a squadre vengono presi i risultati dei primi tre giunti al traguardo di ogni singola squadra. Per i neocampioni italiani sono stati conteggiati i piazzamenti di Bernard Wambua, secondo assoluto, Lorenzo Brunier (undicesimo) e Nicolò Bedini (dodicesimo).

"Per la nostra squadra è stato un crescendo di anno in anno – commenta entusiasta e in lacrime per la gioia il presidente Graziano Poli, con il direttore sportivo Paolo Bonatti e la segretaria e manager della società biancoverde Paola Lazzini che nella vita è l’affezionata moglie – . Partimmo nel 2008 con il 38° posto grazie a Daniele Del Nista, Enrico Fantasia, Roberto Gianni. Nel 2009, diciannovesimi con Mohamed Taqi, Daniele Del Nista, Marco Baldini".

"Nel 2012 – aggiunge Poli – ci piazzammo ottavi, con William Kibor, Daniele Del Nista, Marco Baldini. Nel 2013, sesto posto con William Kibor, Andrea Pranno, Daniele Del Nista. Stesso risultato nel 2014 con William Kibor, Giorgio Scialabba, Andrea Pranno". "Poi – prosegue Poli – la volata verso il podio. Nel 2016, il quinto posto con Thomas Lokomwa, Andrea Pranno, Stefano Scaini. Nel 2017, arrivammo ai piedi del podio, con il quarto posto di Paul Tiongik, Andrea Pranno, Alessio Terrasi. Ancora quarti, quindi, nel 2021, con Omar Bouamer, Paolo Turroni, Alessio Terrasi".

"Infine – conclude il presidente – , nell’ultimo triennio, il gracchio, l’uccello biancoverde, simbolo della nostra società, è volato sul podio con decisione. Secondo posto nel 2022 con Paul Tiongik, Omar Bouamer, Francesco Guerra. Ancora secondi nel 2023, con Paul Tiongik, Omar Bouamer, Lorenzo Brunier. Infine il tripudio di domenica scorsa, a Cassino, con il trio Bernard Wambua, Lorenzo Brunier, Nicolò Bedini che ha portato in Garfagnana il titolo tricolore. Un successo davvero fantastico".

Dino Magistrelli