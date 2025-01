Atletica Leggera. Lucrezia vince titoli a raffica ai tricolori Aics

Lo scorso fine settimana si sono svolti ad Ancona, al Palacasali, i sesti campionati nazionali Aics indoor. Come gli altri anni il Gruppo Podistico Lucrezia ha partecipato con ben 14 atleti nelle varie gara indoor. ottenendo lusinghieri risultati. Infatti si sono laureati Campioni italiani Aics 7 atleti mentre gli altri partecipanti hanno ottenuto piazzamenti di valore. Questi i campioni italiani: Rita Pavone Rita SF 60 mt 3000; Stefano Bonaccorsi SM 55 mt 3000; Olga Ignat SF 35 mt 3000; Barbara Cicetti SF 55 mt 3000; Riccardo Quattrini SM 50 mt 3000; Andrea Biondi SM 35 mt 800; Rubens Cecchin SM 60 marcia mt 3000.

"Per noi – afferma il raggiante presidente Bruno toccaceli – i campionati Aics rappresentano un appuntamento importante: Infatti da molti anni partecipiamo ed ogni anno vinciamo tanti titoli Aics, Questi titoli italiani arrivano soprattutto anche dalla passione e sacrifico degli atleti partecipanti. Un doveroso ringraziamento va a chi ha vinto ma anche agli altri che non hanno vinto titoli ma si sono distinti nelle varie gare alle quali hanno partecipato. Per quanto riguarda le prossime gare Aics appuntamento a marzo per la campestre, e ad agosto per le gare in pista che si svolgeranno nella repubblica di San Marino".

l. d.