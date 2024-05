Atletica leggera. Nove reggiani al ’Brixia Meeting’ di Bressanone. Stasera ad Asti un 1500 complicato per Bouih

Nove sono gli allievi reggiani convocati per il Brixia Meeting d’atletica leggera che si disputa a Bressanone a fine settimana con classifiche individuali e per regione. Sul totale di 38 convocati, dunque, quasi un quarto appartengono alle nostre società con Casoni e Canovi punte di diamante. Sui 100 metri extra e 4x100, Sofia Galeotti della Self Montanari e Gruzza; sui 200 e staffetta 4x100 Viola Canovi della Corradini Rubiera; sui 2000 siepi, Giulia Tonioni (Corradini); sui 400 hs., Emma Berlini della Self. Tra i maschi, 100 metri extra e 4x100, Marco Liccardo della Self; per la Corradini ancora Alessandro Casoni sui m 1.500 e Mirko Masetti sui 2000 siepi. Per la Self, Lorenzo Shani nel getto del peso e Flavio Ferrari sulla km 5 di marcia.

Bouih. Stasera corre ad Asti un 1.500 molto complicato: su 14 atleti al via, ben 7 vantano un personale migliore di quello dell’azzurro, anche se Yassin ha ormai deciso di impegnarsi maggiormente sui 3000 siepi dove ha già ottenuto il minimo per i campionati europei di Roma.