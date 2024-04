Atletica leggera: oggi a rubiera i campionati regionali. Nestola migliora ancora il suo primato

Da Parigi arriva un grande risultato per Sara Nestola, la mezzofondista azzurra della Corradini Rubiera: è 7ª nella gara su strada Asics Speed Race e con 15.43 migliora il suo precedente primato regionale di 15.48. Da Cento arriva la bella doppietta di Michael Iovine, cadetto dell’Atletica Reggio che vince la gara del peso con 13,58 e del lungo con 5,12. Ma oggi si gareggia a Rubiera in pista con le distanze per le varie categorie nelle gare valide per il campionato regionale, prima prova dei societari. Alle 13,45 partono i ragazzi, poi cadetti, allievi, junior-senior maschili e junior-senior femminile. Tra le protagoniste sicuramente Sara Nestola sui 10.000, dove troviamo anche Barbara Bressi ed Elena Fontanesi della Self. Tra i maschi ci sono Giuseppe Gravante e Federico Rondoni della Corradini, oltre a Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio. Poi diversi altri fra i giovani per un totale di 36. In 12 sono invece i reggiani iscritti al meeting Memorial Bersani che si disputa oggi a Parma.