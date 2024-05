Atletica leggera. Orecchiella ai piedi del podio. Corsa in montagna: quarto posto

A Lanzada, in Val Malenco, provincia di Sondrio, le ragazze del Gs Orecchiella sono state fra le protagoniste della prima prova dei campionati italiani di corsa in montagna, dove hanno conquistato il quarto posto provvisorio nella classifica di società che lascia aperta la porta al podio tricolore. A livello individuale brilla Giulia Pol che si conferma fortissima, entrando nella top ten con l’ottavo posto assoluto. Cecilia Basso, sempre concreta, si piazza, invece, tredicesima all’arrivo e garantisce punti importanti nella speciale classifica a squadre. Preziosa Anna Angelini che, con una buona prova, dà il suo contributo al sodalizio biancoceleste.

Giornata sfortunata, invece, per Martina Bilora e Laura Basile: per loro ritiro a causa di problemi fisici, dopo le ottime prestazioni in campestre e trail, con la certezza, però, che queste due ragazze sapranno riscattarsi prima possibile, grazie alla loro indiscussa classe.

Al maschile, strepitosa prova di Matteo Rossi che ha interpretato al meglio la gara, centrando un ottimo nono posto: anche lui entra nell’elite assoluta della specialità, lottando ad armi pari con avversari forti e più quotati. Bene anche Filippo Carloni, oltre al settore giovanile, nel quale si mette in bella mostra la promettente Laura Angelini, aggregata alla rappresentativa toscana nella categoria "Cadette", sotto l’attenta guida del tecnico Luigi Bertolini.

Flavio Berlingacci