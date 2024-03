Atletica leggera Paralimpica. L’Anthropos Civitanova in pista ad Ancona. Caccia alle medaglie ai campionati italiani

L’Anthropos Civitanova protagonista dei Campionati italiani paralimpici di atletica leggera indoor Fisdir, in programma oggi e domani al Palaindoor di Ancona. Sono 157 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 38 società provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i titoli in palio nelle gare che precedono un altro grande appuntamento, i Trisome Games in Turchia, le olimpiadi per gli atleti con sindrome di down, e gli Europei in Svezia. Le gare inizieranno oggi alle 15, con l’ultima gara in programma alle 19, e domani incominceranno alle 9 ed ultima gara in programma alle 11.45. L’evento è organizzato per il dodicesimo anno consecutivo, su delega della Fisdir, dall’Anthropos presieduta da Nelio Piermattei. Tra i Nazionali iscritti alla classe II2 (portatori della sindrome di Down), martedì molti di loro voleranno ad Antalya in Turchia per i Trisome Games. Attesi in modo particolare Chiara Zeni (Anthropos) nei 60 e nei 200 metri. Quest’anno ha già corso i 60 con tempi da record mondiale. Per le classi II1 e II3 occhi puntati su Raffaele Di Maggio (Anthropos) nei 200 e nei 400 metri, Gaetano Schimmenti (Anthropos) 60 e 200 metri, Salvatore Bianca (Anthropos) nell’alto e nel pentathlon , Andrea Mattone (Anthropos) nel triplo e nel pentathlon e Luigi Casadei (Anthropos) nel peso, che è primatista mondiale del giavellotto. "Un evento ormai parte della nostra storia e attività da sempre volta al mondo dello sport paralimpico" sono le parole di Piermattei. Proprio l’altro ieri taglio del nastro per la sede secondaria aperta dal sodalizio civitanovese ad Ancona, al PalaCasali.