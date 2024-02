Atletica leggera. Prime competizioni indoor e subito degli ottimi risultati. Cervone, bronzo nei 1500m. Bernardi al quinto posto

Si sono svolte le prime competizioni indoor e di corsa campestre che hanno inaugurato ufficialmente la stagione agonistica 2024 per l’Uisp Atletica Siena. In occasione dei Campionati Italiani Indoor, si sono messi in evidenza Latena Cervone (foto a destra), per la categoria Juniores e Duccio Bernardi (foto a sinistra) tra gli allievi. Nel primo fine settimana di febbraio ad Ancona Cervone, con il crono di 3,57,18, ha ottenuto il bronzo nei 1500m nella massima rassegna nazionale under 20. Un risultato positivo per il giovane senese considerando che nella programmazione è stata vissuta come gara di passaggio in vista della stagione outdoor. Poi, sempre in terra marchigiana ai tricolore under18, Duccio Bernardi ha conquistato il quinto posto nel getto del peso, lanciando l’attrezzo da 5kg a 14,15m, siglando il record personale. La novità con cui la società si affaccia al nuovo anno è il ruolo di direttore tecnico affidato da parte del presidente Stefano Giardi a Giulio De Michele e di direttore tecnico giovanile ad Anna Ceccarelli. Il progetto tecnico si inserisce in continuità con gli obiettivi societari, che vede ripresi al Campo Scuola Renzo Corsi, già da Settembre 2023, i corsi di atletica dedicati al settore giovanile, rivolti a numerose fasce di età: Under 6, Esordienti (6-11 anni), Ragazzi/e (12-13 anni) e Cadetti/e (14-15 anni). Per il club senese è fondamentale trasmettere valori come il divertimento, il rispetto e una sana competizione fin dalle tenere età, e fornire inoltre una preparazione fisica finalizzata all’avviamento tecnico delle specialità atletiche con la prosecuzione dei settori prettamente specialistici delle varie discipline per gli atleti delle categorie assolute. A disposizione dell’Uisp Atletica Siena e del nuovo dt anche Marco Giovannetti, che dirigerà lo svolgimento dell’attività Master tutti i lunedì e giovedì. Per maggiori informazioni corsiuispatleticasiena@gmail.com.