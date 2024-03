Atletica leggera: reggiani protagonisti anche al Giro Torre d’Oglio con Franzese, Filippi e Morlini. Corsini esulta al 5 Terre Ultra Trail

Atletica Reggio protagonista nel Giro Torre d’Oglio, gara di 14 km su strada, con due primi e un secondo posto. Tra i maschi vince Salvatore Franzese in 48’05; tra le donne, prima Caterina Filippi in 56’47, davanti a Isabella Morlini in 57’37.

Il toanese Simone Corsini ha vinto lo Sciacchetrail-5 Terre Ultra Trail, gara di 106 km con dislivello positivo 5800 m, 8° Daniele Sidoli (Atletica Reggio). Una sola reggiana tra i 113 convocati al raduno Fidal che si è aperto ieri a Formia e che sarà utile per le convocazioni agli europei under 18 di luglio in Slovacchia: si tratta di Viola Canovi, velocista della Corradini. Ben più ampia la partecipazione dei reggiani al raduno di Pasqua della Fidal regionale che si tiene a Misano: presenti 11 atleti Self, 4 Atletica Reggio, 3 Atl. Castelnovo Monti e 2 Atletica Guastalla Reggiolo. Ha preso il via DopoSport, progetto ludico-/sportivo gratuito di Atletica Reggio, sotto la regia del prof. Matteo Bini, con Filef (Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie). L’iniziativa, rivolta a giovani in età scolare primaria, prevede 8 incontri il giovedì, dalle 17 alle 18, nella sede di Filef.