Atletica leggera. Reggio incassa tre titoli regionali. Dosso in Polonia

Dopo il doppio record italiano sui 60 indoor, portato in un’ora da 7’’14 a 7’’05, Zaynab Dosso torna in pista oggi alle 19,20: lo fa ancora in Polonia, a Torun, e ancora contro la sua avversaria Ewa Swoboda, nella speranza che questa volta il risultato possa essere differente. Ma il lotto delle partenti è pazzesco con al via prima, seconda, quarta e settima al mondo di questo avvio di stagione: in particolare la giamaicana Shashalee Forbes (7’’03 all’aperto, a Kingston, vento +0.6), la polacca Swoboda (7’’04), la Dosso (7’’05), la lussemburghese Patrizia Van Der Weken (7’’09), queste ultime tre al coperto.

Nei prati di casa, ecco gli ultimi tre titoli regionali indoor colti a Parma dai reggiani: per l’Atletica Reggio, Gianluca Brintazzoli (foto) vince i 1500 in 4’15’’54 e Margherita Rossi il salto in alto con m 1,55. Nell’alto maschile torna al successo Alessandro Bellelli (Self) che sale a 2 metri.

E vediamo i campioni provinciali Csi di corsa campestre usciti dalla gara disputata a Boretto, presenti 250 atleti. Esordienti5, Clarissa Verì e Julian Grassi; Es.8, Camilla Bertoldi e Noel Filipi; Es.10, Gaia Bolondi e Mikel Ogbodo; Ragazzi, Viola Ilardo e Mattia Saccani; Cadetti, Claire Diarra e Cristian Bagari; Allievi, Giulia Colasuonno e Andrea Torricelli; Amatori B, Rosa Alfieri ed Elia Bianchini.

c.l.