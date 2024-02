Atletica leggera: sabato e domenica ad Ancona in gara junior e promesse. Ben 14 reggiani agli italiani indoor. Blundetto nell’asta punta al podio

Sono in tutto quattordici i reggiani iscritti ai campionati italiani indoor junior e promesse di atletica leggera in programma sabato e domenica ad Ancona. Molti possono giocarsi posizioni importanti, più difficile raggiungere medaglie.

Chi può ambire al podio, nel salto con l’asta junior, è Lorenzo Blundetto (nella foto), passato alla Fratellanza Modena 1874 proprio un mese fa dopo la sua crescita nelle giovanili dell’Atletica Reggiolo Guastalla. La società della Bassa da parte sua schiera due juniores, Giacomo Giglioli negli 800 e Sofia Negri sui 60 hs. Entrambi puntano ad un posto in finale.

Per la Self Montanari e Gruzza, possono fare bene le gemelle Lucia e Sara Cantergiani, la prima sugli 800 promesse (ma lei è specialista di eptathlon), la seconda su 60 hs. e 400, sempre che corra entrambe le prove. Tra gli juniores abbiamo Cristian Serra nella marcia km 5, Greta Cavazzuti sui 400, Margherita Davolio e Anna Fabbi nel peso. Tra le promesse, Elena Fontanesi sarà come sempre una mina vagante sui m 1.500, nel peso c’è Vivian Osagie che cerca un posto in finale. La Corradini Rubiera presenta solo Matteo Giovannini nel salto in lungo promesse; l’Atletica Reggio, infine, schiera Greta Dei Pietri sui 60 promesse con ambizioni di finale e Viola Cilloni sugli 800 juniores. La prima ad entrare in gara è la Osagie nel peso sabato mattina alle 10,15, Blundetto alle 12,15. E’ prevista la diretta di tutta la manifestazione sul sito streaming Fidal Atletica Tv.

c.l.