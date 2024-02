Atletica leggera - Salto in alto. La Pieroni è d’argento. Sfiorato l’oro tricolore

Dalle gare su pista a quelle su strada fino alla corsa campestre degli atleti più giovani, la Virtus Lucca raccoglie grandi soddisfazioni. Anche dalle atlete cresciute in biancoceleste e che ora vestono maglie di corpi militari. È il caso di Idea Pieroni (foto) e di Elisa Naldi, entrambe attualmente in forza al Centro sportivo Carabinieri e impegnate nei campionati italiani assoluti indoor di Ancona. Hanno centrato, rispettivamente, l’argento tricolore nel salto in alto, con la misura di 1.86, a un soffio dal superare l’1.92; e il quarto posto nel salto in lungo, con la misura di 6.14.

Contemporaneamente, a Carrara, prove eccellenti per gli atleti della Virtus nella 10 km su strada, inserita nella "White Marble Marathon". Oltre a Paolo Marsili, in evidenza con il crono di 32’41”, sono da segnalare gli esiti di Sebastiano Simonetti, al primo anno Juniores con 33’35”, a un soffio dalle finali dei campionati italiani e di Carolina Fraquelli, con 35’29”. In grande evidenza anche gli atleti in gara a Firenze al "Meeting rove multiple Allievi" maschili e femminili. La classifica finale del pentathlon vede: Alice Albiani quinta (quarta nei 60 hs, quarta nel salto in alto, quinta nel peso, settima nel salto in lungo, undicesima negli 800 piani); Alessandro Vanni sesto (secondo nel salto in alto, terzo nei 60 hs, settimo nei 1000 metri, dodicesimo nel salto in lungo, tredicesimo nel peso); Veronica Landucci ottava (quarta nel salto in lungo, sesta negli 800, ottava nei 60 hs, dodicesima nel salto in alto, dodicesima nel peso) e Diego Fornaciari dodicesimo (quarto nel peso, nono nell’alto, undicesimo nel salto in lungo, quattordicesimo nei 60 hs).

Motivo di orgoglio è l’ottima presenza dei quattro della Virtus a Venturina, con la maglia della rappresentativa provinciale "Cadetti" al "Trofeo delle province" indoor: Federico Pellegrini secondo nei 50 metri; Francesco Biagioni secondo nei 50 hsi; Edoardo Cosimini terzo nel salto in lungo e Nikola Trzos quarta nei 50 metri. Nel fine settimana grande entusiasmo, infine, nella corsa campestre riservata agli "Esordienti A e B" che si è svolta in un clima di gioco e di festa a Massarosa.