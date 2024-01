Atletica leggera: tanti i reggiani impegnati nei meeting in italia e all’estero. Stasera non solo Dosso, Gravante corre i 1500

Ancora un week end con tante gare di atletica indoor, visto l’approssimarsi dei campionati italiani di categoria e assoluti. Così tanti reggiani a caccia dei minimi gareggiano in vari impianti al coperto, a partire da Parma, Modena, ma anche Padova e Ancona. Nomi decisamente di spicco, come quelli delle gemelle Ferrari della Corradini, le gemelle Cantergiani della Self Montanari e Gruzza, Alessia Baldini, oltre a Giuseppe Gravante. Quest’ultimo, mezzofondista classe 2001 della Corradini Rubiera, sarà in gara sui 1500 al termine del suo primo raduno azzurro tenutosi a Tirrenia. Ovviamente senza dimenticare che stasera torna in pista Zaynab Dosso (debutto stagionale) nel meeting internazionale di Lodz, in Polonia. Zaynab ha disputato l’ultima gara a settembre ‘23, per cui sarà importante valutarne la condizioni di forma, in vista di un calendario ricco di appuntamenti.

Podismo. Domani a Ponte Enza si disputa la 6ª Camminata della Maialata, non competitiva di km 6 o 10 aperta a tutti e con quota di iscrizione libera: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, ritrovo dalle 8,30 all’Antica Corte Ortalli, partenza alle 9,30.

Cross. Domani, alle 9 al Parco dei Popoli di Castellarano, 2ª prova del campionato per società di corsa campestre.