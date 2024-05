Atletica leggera: titolo anche a Cornali che vince i 1500 metri. Nel salto in lungo un grande Cellario. Osagie domina il peso ai regionali

L’atletica leggera reggiana ha un futuro: al Brixia Meeting, manifestazione internazionale dedicata agli allievi che si tiene ogni anno a Bressanone, l’Emilia Romagna è seconda in totale (prima tra le femmine e seconda tra i maschi), grazie anche alle prestazioni degli atleti reggiani.

Alessandro Casoni vince i 1.500: gara tattica e gran finale del giovane della Corradini in 3’55’58’’; Viola Canovi è seconda sui 200 in 24’’45, ma poi contribuisce alla vittoria della staffetta emiliana, prima in 46’’14. Lorenzo Shani è quinto nel peso col personale di 14,73, Emma Berlini è ottava sui 400 hs. in 1’05’’26, Giulia Tonioni è nona sui 2000 siepi in 7’59’’73, Flavio Ferrari è nono nella marcia km 5 in 25’45’’69. Mirko Masetti è 14° sulle siepi in 6’22’’79; la staffetta 4x100 emiliana è ottava con Marco Licciardo.

I campionati regionali assoluti di Imola hanno fatto registrare un nuovo record provinciale: Vivian Osagie della Self vince nel peso con m 13,92, diventando la terza Promessa in Italia del 2024. I 1500 dicono bene ai reggiani, con titolo a Nicolò Cornali con il personale di 3’54’’25 e a Elena Fontanesi in 4’37’’70. Secondi Cristian Serra nella marcia in 49’26’’37 e Tommaso Campani nel peso con m 12,57.

Terzo Kevin De Jesus nei 3000 siepi col personale di 9’35’’10, e Giuseppe Petrolo nel martello con m 44,03. Seconda la staffetta 4x400 dell’Atletica Reggio in 3’22’’67, sulla Corradini in 3’30’’49. Sugli 800, seconda Elena Fontanesi in 2’15’’66, su Viola Cilloni in 2’17’’86.

Nella gara del salto in lungo si rivede Giovanni Cellario (Fratellanza) che vince con 6,97 davanti a Matteo Giovannini con 6,85. Nell’asta femminile, terza la junior Agnese Baldi con 3,15. Nel giavellotto, seconda Anna Busetto con 39,98 su Valentina Casadei a 35,21.

A Modena si disputavano i campionati cadetti per società, con alcuni bei risultati di reggiani: Michael Iovine ha vinto il giavellotto con 45,75, secondo nel peso con 14,04; Alessandra Paglia ha vinto sia il disco con 28,30, sia il giavellotto con 33,87; Sara Andreoli ha vinto gli 80 col personale di 10’’19. Terzi posti per Arianna Dal Maso nella marcia km 3 in 17’04’’82, Daniele Billi nel martello con m 37,35 e la staffetta 4x100 femminile dell’Atletica Reggio in 54’’23.

Tra i maschi, Atletica Reggio seconda su Self Montanari e Gruzza, tra le femmine la Self è terza.

Claudio Lavaggi