ATLETICA LEGGERA. Titolo italiano Under 23 per Bedini nei tremila

Grandissimo risultato del giovane Nicolò Bedini, classe 2002, che corre per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli. Nella finale dei campionati italiani indoor di Ancona ha, infatti, conquistato la medaglia d’oro sui 3mila metri categoria "Promesse", in altri termini Under 23, con il tempo di 8’ 04” 54 che è anche nuovo primato personale. Bedini, con la maglia azzurra della Nazionale Under 23, di recente, si era è ben comportato nel campionato europeo di cross, in programma in Belgio, a Bruxelles, facendo registrare il tempo di 24’41” sui 7 chilometri di un tracciato impegnativo per il fango, lottando con i più forti specialisti d’Europa nel cross.

"E’ un risultato – commenta il presidente Poli – di buon auspicio per il nostro atleta, allenato da Francesco Fracassini, anche in vista del prossimo impegno europeo del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nella Coppa dei campioni per Club, in programma il 25 febbraio 2024, ad Albufeira, in Portogallo, dove la nostra squadra vuole tenere alto il nome dell’Italia".

Dino Magistrelli