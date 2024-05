Atletica leggera. Un Brunier da primato

Nella storica Arena di Milano si è disputato il meeting internazionale "Wmd" Night. Il Parco Alpi Apuane si è presentato al via con i suoi specialisti del mezzofondo. Nei 1500 metri i giovani Daniele Tarhia e Loic Proment hanno fermato il cronometro, rispettivamente a 4’04” e 4’02”, stabilendo i propri personali sulla distanza. Invece Lorenzo Brunier (foto), che sta rifinendo la preparazione per gli importanti impegni a livello nazionale, sui 5mila, ha abbattuto la soglia dei 14’ chiudendo in 13’56” e stabilendo la sua miglior prestazione. La gara dei 5mila, di alto valore tecnico, ha visto anche le ottime prove delle promesse biancoverdi: Marco Zanzottera che ha chiuso in 14’ 50”, ottenendo il pass per i campionati italiani di Rieti del prossimo luglio; Nicolò Bedini, che conferma l’eccellente momento di forma, con una prestazione di spessore, in 13’ 53”, ha migliorato di ben 20” il proprio personale.

Infine a Udine, sempre sui 5mila metri, ottima prova di Francesco Nardone: anche per lui il nuovo primato personale sulla distanza in 14’39”. Con questi ottimi risultati i nuovi campioni italiani di cross del Parco si confermano a livello nazionale.

Dino Magistrelli