Atletica leggera. Un podio tutto targato Virtus

Ottimi risultati per la Virtus. La prima soddisfazione arriva dal gran rientro in pedana per Roberto Orlando, il giavellottista attualmente in forza al Centro sportivo Aeronautica Militare, tornato a gareggiare a Pietrasanta, dove ha realizzato un bel 73,55. Sempre a Pietrasanta, nella fase regionale del campionato assoluto per società, podio tutto biancoceleste nei 10mila "Promesse": Tomas Tei campione toscano con 31’46”30 che gli consente di strappare il pass per i campionati italiani su strada in programma a Potenza; Filippo Sodini sul secondo gradino e Paolo Marsili sul terzo. Tra gli "Juniores", gran secondo posto per Sebastiano Simonetti che, grazie a questa prova eccellente, conquista il lasciapassare per i tricolori di categoria. Al campionato regionale individuale, infine, fantastico debutto stagionale per Elena Abetini, allenata da Luca Rapè, che, a Pietrasanta, realizza subito il primato personale nel triplo con 11.22, centrando il pass per i campionati italiani "Allieve". In evidenza anche: Francesca Bertolucci, bronzo nel giavellotto e Delia Fazzi, quarta nel martello. Nel peso buon risultato per Martino Risigari.