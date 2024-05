Atletica leggera - Under 23: l’impresa. Titolo italiano assoluto per Bedini

Nicolò Bedini, classe 2002, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, a Potenza, si è laureato campione italiano assoluto Under 23 sui 10mila metri in pista, con il tempo di 29’40’38’’. Bedini completa la tripletta di titoli tricolori, dopo avere vinto, in precedenza, il titolo nazionale nei 3mila in pista indoor e nel cross. Tra i biancoverdi del club del presidente Graziano Poli, buon sesto posto assoluto per Lorenzo Brunier, classe 1996, in 29’41’’03.

Settimana felice, dunque, per il Parco Alpi Apuane, tra pista, strada e trail. A Feletto di Udine, alla quarta edizione del circuito di "Coppa Friuli", vittoria assoluta per Francesco Nardone; a Pappiana (Pisa), alla "Rossini corre", vittoria assoluta per Andrea Nannizzi e Alice Parducci; successo di categoria per Andrea Marsili, secondo posto di categoria per: Dario Anaclerio, Marco Osimanti, Lorena Meroni e Fabrizio Santi; terzo posto di categoria per Elena Genemisi e Flavia Cristianini e discrete prove per: Giorgio Davini, Mimmo Marino, Lorenzo Checcacci, Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Lorenzo Pellegrini, Marco Benvenuti, Luca Lombardi, Daniel D’Onofrio, Fabio Belletti, Claudio Landucci, Arturo Sargenti, Federica Pardini e Mauro Matteucci.

A Pieve S. Stefano (Arezzo), alla "Corridonando", vittoria assoluta per Nicolò Bandini; a Firenze, al "Trofeo Quartiere 4 in festa", buona prova per Leonardo Trentanovi; a Salsomaggiore, alla "Cavallo Race", secondo posto di categoria per Mirco Toma; a Lucca, al campionato assoluto regionale per società su pista, buone prove per Giacomo Verona e Stefano Bascherini sui 1500 metri, rispettivamente ottavo assoluto in 4’02’’48 e nono in 4’02’’79. Sempre per Bascherini record personale sui 5mila in 15’21’’ e positiva prova per Massimiliano Frandi sugli 800 in 2’15’’21. A Scarperia, alla "Mezza del Mugello", bene Simone Cimboli; a Comeana (Prato), alla "Avis colline medicee", terzo posto di categoria per Roberto Ria e discrete prove per Zivago Anchesi, settimo assoluto, Federico Gonfiantini e Gianfranco Ciccone. A Cagliari, al "Trofeo Kalaris", bene Leonardo Anchesi; a San Casciano Val di Pesa, al "Chianti Trail", Francesco Luparini quarto assoluto.

A Camaiore, alla "Corsa storica dei Frati", vittoria di categoria per Maricica Lucaci; secondo posto di categoria per Flavia Cristianini e bene anche Luca Linari e Cristina Montegnani. Infine, a Monteroni d’Arbia (Siena), alla "Monteroni Running", terzo assoluto Cosimo Debolini.

Dino Magistrelli