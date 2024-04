Atletica leggera. "Veterani»: un podio targato Parco Apuane

Grande soddisfazione per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli che, a Ramini, in provincia di Pistoia, nella gara "Attraverso il verde dei vivai", nella categoria "Veterani", ha visto il podio finale tingersi completamente di colore biancoverde, grazie ai suoi atleti. Andrea Marsili (classe 1969), Nicola Matteucci (1968) e Giorgio Davini (classe 1973), classificatisi nell’ordine, hanno trionfato conquistando, rispettivamente, oro, argento e bronzo alla manifestazione.

Inoltre, da segnalare, sempre nello stesso evento, un secondo posto di categoria per Rocco Cupolo. Buone notizie per il Gp Parco Alpi Apuane anche da Pisa, con la vittoria di categoria per Alice Coltelli di Piazza al Serchio, il secondo posto di categoria per Alice Parducci e di Marco Osimanti, il terzo posto di categoria per Arturo Sargenti.

A seguire: Enrico Manfredini, Daniele D’Andrea, Zivago Anchesi, Nicola Cappelli, Maurizio Pierotti, Adriano Mattei, Luca Salotti, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Simone Cimboli, Francesco Zampolini, Alberto Cappelli, Alessandro Andreucci, Lorenzo Pellegrini, Fabio Belletti, Martina Baratta, Ludmillo Dal Lago, Dario Anaclerio, Roberto Formai, Andrea Meschi, Gianluca Bertuccelli, Domenica De Martis e Giacomo Pasquini.

In provincia di Siracusa, alla "Corri Augusta", buon quarto posto assoluto per Vincenzo Agnello; mentre, a Siano, in provincia di Salerno, nella gara "Elite", ottimo quarto posto assoluto per Paul Tiongik.

Infine, a Prato, alla "Ecomaratona pratese", vittoria di categoria per Barbara Casaioli. A Oliena (Nuoro), alla "Sky Trail", si sono messi in luce Luca Linari e Cristina Montagnari.

Dino Magistrelli