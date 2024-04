Atletica leggera. Virtus: Coppa Toscana. Un oro e un argento

Più di quattrocento atleti di oltre trenta società in gara, al "Martini", davanti a spalti gremiti, per la seconda giornata della Coppa Toscana "Ragazzi" maschile e femminile raggruppamento Lucca-Pisa-Massa-Pistoia.

Grande soddisfazione per gli atleti della Virtus che, guidati dall’ottimo staff tecnico, coordinato dalla responsabile Laura Banducci, conquistano il primo posto con la squadra femminile e il secondo posto con la squadra maschile, con Gaia Sica e Andrea Fontanelli, rispettivamente seconda e terzo nella classifica finale del biathlon.

Contemporaneamente si è svolta anche la seconda tappa di "Esordiamo", la manifestazione interprovinciale ideata dalla Virtus Lucca e divisa in un circuito di gare dedicate agli atleti più piccoli, per dare loro un ulteriore spazio di divertimento e un’occasione in più di confronto e di aggregazione.

Frai grandi, da sottolineare il gran rientro in pista per Zohair Zahir che, a Busto Arsizio, sale sul primo gradino del podio nei 1500 metri, con il tempo di 3’55 e per Andrea Pregnolato, quarto nei 400 a Milano, con il tempo di 49”22. Nel getto del peso Antonj Possidente apre la stagione outdoor con un eccellente 14,95. Su strada Virtus protagonista della mezza maratona di Prato con Tomas Tei, sesto nella classifica generale e campione toscano "Promesse" e con Irene Giambastiani.