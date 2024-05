Atletica leggera: Zaynab corre nelle Bahamas la 4x100 anche per conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi. Dosso cerca in staffetta una medaglia mondiale Zaynab Dosso debutta ai campionati mondiali di staffetta a Nassau, Bahamas, come capitana della 4x100. Le compagne potenziali sono in sette, con la formazione finale che determinerà la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Le gare saranno trasmesse registrate su RaiSport.