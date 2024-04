Atletica. Libertas, quante belle speranze

A poco più di un mese dall’inizio dalle prime gare outdoor, è tempo di bilanci per la Libertas Atletica Forlì sulla stagione invernale. È una raggiante Judit Varga, ex atleta – già in gara ai Giochi olimpici di Atene nel 2004 – e oggi responsabile del settore fondo e mezzofondo alla Libertas, a raccontare quanto accaduto.

Il più giovane è Patrick Donati, figlio d’arte proprio di Judit Varga e Alberto Donati: ha affrontato la nuova categoria Ragazzi, e ha vinto il titolo provinciale nella campestre, piazzandosi poi terzo ai Regionali nei 1.500 metri e nei 1.000 indoor, chiudendo la stagione con un promettente 3’06’’75 nei 1.000 metri. Tra gli Allievi, ottimi piazzamenti per i mezzofondisti Riccardo Castiglioni e Gabriele Perugini, alla prima esperienza tra gli Under 18. Castiglioni si è piazzato 8° ai Regionali di cross nei 5 chilometri mentre Perugini ha vinto il titolo regionale assoluto nei 3.000 metri col tempo di 9’31’’71, 12° tempo dell’anno e 1° tra gli Allievi. Ha conquistato anche l’argento ai Regionali di campestre ed è stato 31° agli italiani di cross nei 5 chilometri.

Nella categoria Juniores buone prove per Luca Berardozzi e Riccardo Sintoni. Il primo ha ottenuto la sua miglior prestazione negli 800 metri in 2’20’’29 (4° posto ai Regionali). Benissimo Sintoni, soprattutto nelle distanze lunghe: 8’52’’32 nei 3.000 metri, 11° tempo in Italia.

Infine Mohammed Traibi, origine marocchina ed esperienze agonistiche pressoché nulle, ma "vuole fortemente emergere. È arrivato in Italia a maggio 2023, parla poco italiano e all’inizio non è stato facile trasmettere elementi tecnici o conquistare la sua fiducia. Ha una grande passione per la corsa e giorno dopo giorno si è instaurata una reciproca collaborazione, che sta producendo i primi risultati. Si allena quotidianamente nel tardo pomeriggio dopo il lavoro e, nonostante le comprensibili difficoltà, si applica con costanza e ostinazione".

Sorprendenti i miglioramenti: 2° ai Regionali di cross nella categoria Promesse Under 23 e 4° in quella Assoluta. Nei 10 chilometri su strada si è imposto con lo straordinario tempo di 31’41’’, 6° in Italia. Ora Mohammed Traibi attende l’ormai prossima stagione outdoor: si cimenterà per la prima volta in pista sulle lunghe distanze, come ad esempio i 3.000, i 5.000 e i 10.000 metri.

Nella foto: in alto da sinistra Luca Berardozzi, Mohammed Traibi, Riccardo Sintoni e il tecnico Judit Varga; sotto da sinistra Gabriele Perugini, Patrick Donati e Riccardo Castiglioni.

Ugo Bentivogli