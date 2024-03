Atletica. Marini seconda nella 10 km di marcia

Elisa Marini sta trasformando il sogno iridato in possibilità concreta. L’atleta del Cus Macerata ha confermato anche a Campobasso di essere ormai ai suoi livelli, altissimi, dopo un lungo periodo di problemi fisici. In Molise è giunta seconda sul traguardo della 10km di marcia in pista, valevole come seconda tappa del campionato italiano. Il tutto confezionato dal riferimento cronometrico di 48’57“04, suo nuovo record. Non solo, il tempo risulta pure essere quello minimo fissato dalla World Athletics per i Mondiali Under20 che si terranno a Lima dal 20 al 25 agosto. Sono solo due i posti disponibili per questa manifestazione, Elisa è la terza italiana per ora, ma c’è tempo fino a luglio per trovare posto in aereo. A Campobasso il Cus Macerata è stato rappresentato pure da Giulia Miconi, non era in ottime condizioni, ma ha chiuso con il 6° posto.

