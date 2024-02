Atletica master: il cross. L’Avis Castel San Pietro vince il titolo regionale

Altro trofeo per la già ricca bacheca dell’Avis Castel San Pietro. La squadra del presidente Franco Manfredi ha messo in riga gli avversari nel terzo e ultimo cross regionale a Correggio, come era accaduto a Cesena e Castellarano. La classifica finale di società ha visto prevalere ancora l’Avis Castel Sp con 3.351 punti, con il Castenaso a 3.310 e Modena Runners 3.275.

Ma la società castellana porta a casa anche tre titoli regionali individuali con Fabio Perazzini m5O, Rossano Altini m65 e Loris Viroli negli m75 con tanti i piazzamenti da podio.

La giornata trionfale dell’Avis è stata completata poi da un’altra vittoria, quella di Giovanni Bianco che ha tagliato per primo il traguardo della Fusoloppet 21k con un crono finale di 1’09.