Atletica master: la squadra di Rizzoli ha ben figurato nelle gare indoor che hanno assegnato i titoli. Acquadela protagonista ad Ancona. Diciassette volte sul podio tricolore

L’Acquadela di Giorgio Rizzoli cala in massa, ad Ancona, per i campionati italiani master indoor e lanci. Arriva così il quinto posto con gli uomini e il nono con le donne, grazie anche all’ingresso di nuovi elementi. A livello individuale spiccano quattro titoli tricolori e altri tredici podi. Gli scudetti portano le firme di Klodeta Gjini nei 60 ostacoli sf60 – è stata nazionale albanese con il primato nell’alto di 1,92 metri – Lucia Battaglia nella marcia 3.000 metri sf40 (dopo il titolo europeo nella 20 chilometri), Stefania Schenetti,che praticamente al debutto si è presa il lusso di vincere il titolo nel peso sf35 e la staffetta 4x200 sf65 con Angela Masetti, Donata Pagliuca, Incoronata Pignatiello, Claudia Amadori. Medaglie d’argento per Claudia Amadori nel lungo sf65, Pierdomenico Tolomei nella marcia 3000 metri sm70, Marco Moracas nei 1500 metri sm60, Lucia Battaglia nel martello sf40.

Bronzi per Renzo Deodari nel martello mc sm75, Donata Pagliuca nei 400 e nei 1500 sf65, Roberto Bencivenni nel giavellotto sm60, Paolo Franceschi nel giavellotto sm65, Tommaso Rabbi nei 200 metri sm35, Stefania Schenetti nel disco e nel giavellotto sf35 e la staffetta 4x200 sm70 con Stefano Sgarzi, Angelo Candeloro, Enrico Delfini e Marcello Venuti.

In pista o in pedane anche Giovanni Branchini, Giuseppe Cardellicchio, Andrea Carpinteri, Gianfranco Fatica, Luca Iezzi, Filippo Lo Castro, Sergio Pesaresi, Gabriele Possenti, Elisabetta Pozzati, Paolo Predieri, Alfio Sciuto, Filippo Tamassia, Alessandro Trapezio, Marco Vagliviello, Maurizio Vallese e Danilo Zarri.

Un titolo (quarto in carriera) per Juri Vitali saltatore della Pontevecchio, che supera l’asticella posta a 1,77 nella categoria sm 35. Sempre ad Ancona e sempre in maglia Pontevecchio, Eros Vanzella è d’argento nel giavellotto con la misura di 39,99 nella categoria sm 50.